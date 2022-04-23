Türkiye, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu konuşuyor! Adana Demirspor-Trabzonspor maçında verdiği karar olay oldu
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor-Trabzonspor maçında, bordo-mavililerin henüz maçın 7. dakikasında kazandığı penaltı büyük tartışma konusu oldu. Simon Deli'nin Edin Visca'ya müdahalesine hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı verdi. Abdülkadir Ömür'ün penaltı buruşunda Muric gole izin vermezken, Uğurlu pozisyonu VAR'dan izleyip penaltıyı tekrarlattı. 2. penaltı atışında Bruno Peres topu ağlara gönderdi. Hakem verdiği kararlarla tartışmaların odağına otururken sosyal medyada gündem oldu.
Adana Demirspor- Trabzonspor maçına hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun henüz maçın başında verdiği penaltı kararı damgasını vurdu.
TRABZONSPOR 2. PENALTIDA GOLÜ ATTI
Trabzonspor'un 4. dakikada kazandığı penaltı gündeme oturdu. Simon Deli'nin Edin Visca'ya müdahalesine hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı verdi. Abdülkadir Ömür'ün penaltı buruşunda Muric gole izin vermezken, Uğurlu pozisyonu VAR'dan izleyip penaltıyı tekrarlattı. 2. penaltı atışında Bruno Peres topu ağlara gönderdi. Yaşananlar sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya sosyal medyada tepki yağdı.