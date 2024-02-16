Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu: Türk güreşi yeni şampiyonlar yetiştirmeli

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Şeref Eroğlu, Türk güreşinin yeni şampiyonlar yetiştirmek zorunda olduğunu söyledi.

Başkan Eroğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk güreşini artık şampiyon sporcuların yönettiğine değinen Eroğlu, "Bu işin yıllarca kahrını biz Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çektik. Biz minderde yendik. Yıllarca kahrını bizim çektiğimiz minderin yöneticiliğini başkaları yaptı. Bugün bütün kulağı kırık, halden anlayan, buralardan geçmiş, güreşin dertleriyle dertlenmiş kişiler yönetimde." diye konuştu.

Tecrübeli eski şampiyon güreşçilerin arasında kendisinin başkan seçildiğine değinen Eroğlu, "Bu dünyada kimse tek başına bir şeyi başaramaz. Tüm yönetimime, şampiyon ağabeylerime, güreş aileme bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu bir kişinin yapabileceği iş değil. Ancak başkan ve lider olunmaz, lider doğulur. Bu da Allah'ın insanlara verdiği ender özelliklerden bir tanesi. Ben risk ve sorumluluk aldım. Hayatımın hiçbir döneminde, 'Kimse yok mu?' demedim, 'Ben hep buradayım.' dedim. Bugün beni var eden, minderde ter döktüğüm, beni bu noktaya getiren güreşin başkan olarak emrindeyim. Yarın da herhangi bir pozisyonda Türk güreşinin, sporunun, devletinin ve milletinin emrinde olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Tesisleşmeler devam ediyor

Şeref Eroğlu, güreşe hizmet edecek tesislerin birer birer hizmete girdiğini dile getirdi.

İstanbul ve Ankara'daki salon ile kamp tesislerinin yenilendiğine değinen Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğimizin üzerinden 27 ay geçti. Sarıyer'deki Mersinli Ahmet Tesisleri'ni yıktık. Yerine 3-4 ay içinde 6 minderli spor salonu yaptık. Şu anda sporcularımız Sarıyer'de son sistemde yapılmış salonda çalışıyor. Ayrıca Ankara Elmadağ'daki kamp eğitim tesisi bitmek üzere. 110 kapasiteye çıktık. Son sistem, otel ayarında, şampiyonlarımızın kalırken huzur bulacağı tesis tamamlanmak üzere. Şu anda görevde bulunan Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. İki yılda 2 tesisimizi bitirdik ama bu yeterli değil. Ankara Keçiören'de 400 kişilik kamp eğitim tesisi yapacağız. Bu olduğu zaman Türkiye aynı anda 15 ülkeyi misafir edip kamp yaptıracağı bir güreş üssü olacak."

"Türk güreşinin geleceğini planlıyoruz"

Başkan Eroğlu, Türk güreşinin geleceğini planladıklarını vurguladı.

Taha Akgül ve Rıza Kayaalp gibi yıldız sporcular yetiştirmeleri gerektiğini aktaran Eroğlu, "Türk güreşinin geleceğini planlıyoruz. Etrafımızda olan bitenin de farkındayız. Biz, 'Türk gibi güçlü' sözünü dünyaya ata sporu güreşle duyurduk. Güreşin geleceğini teminat altına almak istiyorsak yeni gençleri kazanmamız gerek. Yeni Tahalar, yeni Rızalar bize lazım. Alperen yeni Rıza Kayaalp olacak. Bana göre Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılının en başarılı sporcularından biri Alperen olacak. Mehmet Akif Pirim, Nazmi Avluca, Mahmut Demir, Şeref Eroğlular Türk güreşinin birinci yüzyıldaki şampiyonlarıydı. Bayrak artık 2. yüzyılda yeni kuşağa geçti. Bu kuşak da başarıları sürekli hale getirecek. Olimpiyatlarda başarımızı kalıcı hale getirmek zorundayız. Başka çaremiz yok." ifadelerini kullandı.

"Durduğumuz an kaybederiz"

Başkan Eroğlu, 2032 Olimpiyat Oyunları'nı düşünerek plan yapmaları gerektiğini söyledi.

"Türk güreşi olarak duramayız. Durduğumuz an kaybederiz." diyen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Yeni yüzler bulacağız. Planlamamızı doğru yapacağız. Gelecek 4-5 yılın planını yapmak zorundayız. Planımız 2028'de yapılacak olimpiyat oyunları. Hatta 2032'nin planını yapmak zorundayız. Güreşi ancak böyle teminat altına alabiliriz. Olimpiyatlarda güreş artık gücü temsil ediyor. Rusya'nın hegemonyası serbestte ABD'ye geçti. Avrupa'da olimpiyatta en fazla kotayı biz kazandık. Şu anda 6 kotamız var. En yakın takipçimiz Rusya'nın kotası dört. Üç stilde dünya ve Avrupa şampiyonu çıkartan tek ülkeyiz."

Güreşi Türk teknik adamların yönetmesi gerektiğini savunan Eroğlu, "Hazıra dağ dayanmıyor. Dışarıdan getirdiğimiz teknik adamlar gün geliyor gidiyor. Türk güreşine teknik adam kazandıracağız ki Türk güreşinin geleceği teminat altında olsun. Bunu yapacak karakterde bir şampiyon başkanım. Savaşmayı seviyorum. Hayat karar ve eylemdir. Bir karar alırım ve eyleme geçerim. Yaptıklarımız yanlış olsa idi bu sonuçlar böyle olmazdı. Eski sporcuları da değerlendirmek zorundayız. Bu benim asli görevim." değerlendirmesinde bulundu.

"İlklerin olduğu bir şampiyona"

Şeref Eroğlu, devam eden Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye adına ilklerin yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin elde ettiği başarılara değinen Eroğlu, "Avrupa şampiyonlarında 112 altın madalyamız vardı. Şu anda 116 madalyaya ulaştık. İlklerin olduğu bir şampiyona. İnşallah yolumuz açık ve madalyamız bol olur. 2022'de serbest, grekoromen ve kadınlarımız aynı anda kürsü yapmıştı. 2023'te grekoromende Avrupa şampiyonu, serbestte Avrupa üçüncüsü, kadınlarda da Avrupa ikincisi olmuştuk. Bu çok gurur verici bir şey. Artık takım halinde her sene gücünü ispat eden bir milli takıma kavuştuk. Benim kontrolümdeki Türk güreşinde gururla izleyecekleri bir milli takım oluşturacağım demiştim. Bunu başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu takımda 35 yaşında Rıza kaptan da var, aynı zamanda 19 yaşında Alperen de var. Elimden geldiği kadar takımlarımı gençleştirmeye çalışıyorum. Kaliteli sporcularla gençlere şans vermeye devam edeceğim. Bu çocuklar bizim geleceğimiz." diyerek sözlerini tamamladı.