Türkiye Güreş Federasyonu acı haberi duyurdu: Enkaz altında kalan 4 güreşçi hayatını kaybetti

Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altından kurtarılan ve hayatını kaybeden güreşçilere yönelik açıklama yaptı.

4 GÜREŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Federasyon'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük afet sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcularının kaldığı binanın yıkılması sebebiyle başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altından kurtarılan evlatlarımız Muhammed Gül, Hamza Çelik, Yusuf Eskisarılı, Ömer Faruk Çayır, Sezer Yıldız, Utku Doğan, İbrahim Kar ve Mehmet Emin Demir'in sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Evlatlarımız Ahmet Taş, Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy ve Aslan Ekiz'in maalesef vefat ettiklerini bildiririz." ifadelerine yer verildi.

ENKAZ ALTINDA GÜREŞÇİLER VAR

Öte yandan halen enkaz altında oldukları tespit edilen sporcuların da olduğu kaydedilerek, "Eray Şimşek, Ozan Datlı, Hasan Sarıtürk ve İbrahim Erdene ile ilgili AFAD yetkililerinin dinleme çalışmaları sonucu maalesef olumlu haber alınamamıştır. Sürecin en başından beri enkazın başında bizzat kurtarma çalışmalarını sürdüren hala umutla ve inançla evlatlarına ulaşmaya çalışan güreş ailemizin tüm fertlerine şükranlarımızı sunarız. Camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." denildi.