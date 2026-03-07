Ankara'da Güreş Çalıştayı başladı

TÜRKİYE Güreş Federasyonu'nun 2026 yılı çalıştayı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başladı.

6–8 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen çalıştayın açılış programında Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, dünya şampiyonu Selçuk Çebi, Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu, Prof. Dr. Mehmet Türkmen ve eski Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Ata Karataş konuşma yaptı.

TAHA AKGÜL: CAMİAMIZIN ÖNDERLERİNİ BİR ARAYA GETİRMEK İSTEDİK

Türk güreşinin mevcut durumu, altyapı çalışmaları ve geleceğe yönelik hedeflerin ele alındığı çalıştayda katılımcılar görüş ve önerilerini paylaştı. Açılış programının ardından ikinci oturuma geçilirken, çalıştayın yarın yapılacak oturumlarla devam edeceği belirtildi. Federasyon seçim sürecinde camia paydaşlarıyla beraber hareket edeceğine söz verdiğini hatırlatan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Bu çalıştay bunun bir göstergesi olacak. Özellikle burada güreşin bütün duayenlerini, eski federasyon başkanlarını, eski teknik direktörlerimizi, eski güreş antrenörlerimizi, hakemlerimizi buraya davet ettik. Bu çalıştayı çok önemsiyoruz. Biz özellikle federasyon olarak bir şeye söz vermiştik, 'eğer karar alacaksak beraber alalım, akıl akıldan üstündür' dedik ve ortak akıl şiarıyla bu yola çıktık. Bu çalıştay son 20 yıldır yapılmıyordu. Biz de camiamızın bütün önderlerini bir araya getirmek istedik" diye konuştu.

'TÜRK GÜREŞİNİN BAŞARISI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

Yapılan çalıştayla güreşin temel problemlerinin masaya yatırılacağını hedeflediklerini açıklayan Akgül, "Camianın ortak problemleri, kulüplerin yeterli sayıda olmaması, sponsorumuzun desteklerinin az olması, liglerin statüsü ve milli takım seçme kriterleri gibi konularda camiamıza görüş ve önerilerini soracağız. Göremediğimiz ve eksik kaldığımız yerlerde camiamızın önde gelenlerinin, kurullarının aldığı kararları uygulamak istiyoruz. Bu anlamda gerçekten yapmak için yapmıyoruz bu çalıştayı. Aldığımız kararlarda inşallah birebir uygulayacağız" ifadelerinde bulundu.

2025 yılında güreşte ciddi bir toparlanma içerisinde olunduğunu da kaydeden Akgül, "Altyapıda tekrardan eski heyecan oluştu. Özellikle sporcuların sayılarında, güreşe olan ilgi ve alakalarında ve ailelerin heyecanında çok gözle görülür bir artış var. Camiamızdan şu anda memnun. Kasveti kaldırdık, herkesi bir araya getirdik. Bütün şampiyonları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Hep birlikte Türk güreşinin başarısı için mücadele edeceğiz. Bu çalıştay onun bir simgesi. Federasyon dönemimizin ilkini yapıyoruz. İnşallah bunun devamı da gelecek" dedi.

'CİDDİ BİR GENÇ POTANSİYELİ VAR'

Akgül federasyon olarak belirledikleri 2032 hedefinin gerçekçi bir hedef olduğunu kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2025 yılında devletimizin ve bakanlığımızın bizlere verdiği bütçenin yüzde 50'sini altyapıya harcamışız. Bu çok ciddi bir rakam. İnanın, federasyona sabah geliyoruz. Akşam 6'ya 7'ye kadar çalışıyoruz. Derdimiz, altyapıdaki çocukların maç sayısını nasıl arttırabiliriz? Onların moralini nasıl yükseltebiliriz? Onlara yeni kulüp nasıl açtırabiliriz? Maddi imkanlarını nasıl arttırabiliriz? Şimdi bu ekim döneminin meyve verebilmesi ancak 2032 yılında mümkün. Şu andaki mevcut kadroyu da en iyi şekilde hazırlıyoruz. Ondan yana hiç problem yok. Ama federasyonun bütün kurullarının, hocalarımızın, federasyonda çalışan herkesin şu anda aklı, bütün enerjisi altyapıyla ilgili. Güreşin uzun vadeli plan yapması gerektiği dönemdeyiz. Acı çekilen dönemdeyiz maalesef. Ama biz her zorlukla mücadele eden tarafta olduk. Sporculuğumuzda da böyle oldu. Tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Allah'ın izniyle bizlere inanan çok ciddi bir kesim var. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere inandı. Biz de onun o inancıyla, Allah'ın izniyle burada mücadele ederek Türk güreşini tekrar ayağa kaldıracağız. Güreş yine üzerine düşeni yapacaktır. Ama eğer biz dünya güreşinde, dünya sporunda ve ülke sporunda ses getireceksek bu 2032 yılında mümkün. Bu altyapıdan gelen gençlerimizi gerçekten hak ettiği şekilde destekleyip eğer yeterli imkanları sağlayabilirsek onlar 2032 yılında bunu başarabilirler. Dünyanın en önde gelen güreş ülkeleri İran, Rusya, Amerika değişiyor. Onlar bunu başardıysa biz niye başaramayalım? Çünkü bizde çok ciddi bir genç potansiyeli var. Bizim mayamız, geleneğimiz zaten bu işe çok uygun. Bizde yetenekli sporcu havuzu onlardan daha fazla. Onlarda bu havuz yokken eğer bunlar başarıyorsa, eğer bizde bu havuz varken yeterli ve doğru şekilde onları işleyebilirsek kesinlikle 2032 olimpiyatlarında 2-3 altın neden olmasın"

