A Milli Takım Gürcistan ile Karşılaştı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Bulgaristan karşılaşmasına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Vincenzo Montella, Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ın yerine Mert Müldür, Eren Elmalı, İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'ü sahaya sürdü.

A Milli Futbol Takımı sahaya Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Atakan Karazor, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Can Uzun yedekler arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da karşılaşmayı izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Gürcistan ile oynadığı maçı tribünde izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mücadeleyi, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la birlikte takip etti.

Filistinli çocuklar seremonide sahaya çıktı???????

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşma öncesinde seremoniye Filistinli çocuklar da futbolcular ile birlikte çıktı.

Filistinli çocuklar, seremonide, üzerlerinde Türk milli takım forması ile yer aldı.

Hakan Çalhanoğlu'na plaket

Bulgaristan maçında A Milli Takım formasını 100. kez giyen Kaptan Hakan Çalhanoğlu'na karşılaşma öncesinde plaket verildi.

Hakan Çalhanoğlu'na plaketi TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz takdim etti.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Gürcistan maçıyla birlikte 101. kez A Milli Takım formasını giyerek, en fazla milli formayı giyen oyuncular sıralamasında 4. sırada yer alan Emre Belözoğlu'nu da yakaladı.

Kocaeli'de koreografi

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan mücadele öncesinde Kocaeli Stadı tribünlerinde koreografi gerçekleştirildi.

Hodri Meydan tribününde gerçekleştirilen koreografide kırmızı-beyaz renklerdeki Türkiye haritası üzerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, A Milli Erkek Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Cedi Osman'ın görselleri yer aldı.

Görsellerin yanlarındaki pankartta da "Türk önde Türk ileri" yazısı yer aldı.

Üç oyuncu ceza sınırında

A Milli Futbol Takımı'nda Gürcistan karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Milli oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve İsmail Yüksek, bu maçta sarı kart görmeleri halinde gelecek ay Bulgaristan ile Bursa'da oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Maça büyük ilgi

A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'de Gürcistan ile oynadığı mücadeleye taraftarlarımızın ilgisi büyük oldu.

Mücadelenin başlamasından saatler önce tribünleri dolduran taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.