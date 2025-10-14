Türkiye-Gürcistan maçına damga vuran an

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN DA MAÇI İZLEDİ

Milli takımımız için çok önemli olan bu karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tribünlerden izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gürcistan Devlet Başkanı Miheil Kavelaşvili eşlik etti.

MAÇA DAMGA VURAN GÖRÜNTÜ

Karşılaşmaya milli takımın attığı üçüncü golden sonra Gürcistan Devlet Başkanı Miheil Kavelaşvili'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a attığı bakış damga vurdu. Milliler, maçın ilk yarısında skoru 3-0'a getirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük sevinç yaşadı. Bu esnada takımı geride olan Gürcistan Devlet Başkanı Miheil Kavelaşvili'nin Recep Tayyip Erdoğan'a dönerek, 'Takımınız gayet iyi' anlamında yaptığı mimik hareketleri ekranlara yansıdı. Ardından Kavelaşvili'nin moralinin çok bozulduğu ve maçı izlemeye devam ettiği gözlemlendi. Ekranlara yansıyan bu anlar, sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.

İşte o anlar;