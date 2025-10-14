Haberler

Türkiye-Gürcistan Maçı Öncesi Kocaeli Stadyumu'nda Büyüleyici Koreografi

Güncelleme:
Kocaeli Stadyumu'nda A Milli Takımların kaptanlarının görsellerinin bulunduğu koreografi ile tribünler coştu. Maç öncesi yapılan bu etkinlik, futbolseverlerden yoğun ilgi gördü.

Türkiye- Gürcistan maçı öncesinde Kocaeli Stadyumu tribünlerinde koreografi gerçekleştirildi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile mücadele ederken, tribünler tamamen doldu. Hodri Meydan tribününde gerçekleştirilen koreografide kırmızı-beyaz renklerdeki Türkiye haritası üzerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Ede Erdem, A Milli Erkek Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Cedi Osman'ın görselleri 3 boyutlu yapıldı.

Ayrıca görsellerin altında bulunan pankartta da 'Türk önde Türk ileri' yazısı yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
