Türkiye-Gürcistan Maçı Öncesi Kocaeli Stadyumu'nda Büyüleyici Koreografi
Kocaeli Stadyumu'nda A Milli Takımların kaptanlarının görsellerinin bulunduğu koreografi ile tribünler coştu. Maç öncesi yapılan bu etkinlik, futbolseverlerden yoğun ilgi gördü.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile mücadele ederken, tribünler tamamen doldu. Hodri Meydan tribününde gerçekleştirilen koreografide kırmızı-beyaz renklerdeki Türkiye haritası üzerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Ede Erdem, A Milli Erkek Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Cedi Osman'ın görselleri 3 boyutlu yapıldı.
Ayrıca görsellerin altında bulunan pankartta da 'Türk önde Türk ileri' yazısı yer aldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor