Türkiye, Goalball Avrupa Şampiyonası'nda İki Altın Madalya Kazandı
2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, hem Kadın hem de Erkek Milli Takımı ile şampiyonluk elde etti. Kadın takım finalde İsrail'i 10-3 mağlup ederken, Erkek takım Ukrayna'yı 4-3 yenerek zafer ilan etti.
Goalball Avrupa Şampiyonası'nda Golbol Erkek Milli Takımı ile Golbol Kadın Milli Takımı şampiyon oldu.
Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlenen 2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası'nda Kadın Goalball Milli Takımı, finalde İsrail'i 10-3 mağlup ederek 4. kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı da finalde Ukrayna ile karşılaştı. Rakibini 4-3 yenen milliler, şampiyonluk kupasını kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor