Türkiye Futnet Milli Takımı Avrupa Şampiyonası için Romanya'ya gidiyor

Türkiye Futnet Milli Takımı Avrupa Şampiyonası için Romanya'ya gidiyor
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Türkiye Futnet Milli Takımı, Avrupa şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamladı. Milliler, yarın Romanya'ya hareket edecek ve burada birçok ülkenin katıldığı turnuvada mücadele edecek.

Türkiye Futnet Milli Takımı, Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda sürdürdüğü hazırlıklarını tamamladı. Milliler, yarın Avrupa şampiyonası için Romanya'ya hareket edecek

Avrupa Futnet Şampiyonası, 3-6 Temmuz tarihlerinde Romanya'nın Bistrita şehrinde düzenlenecek. Türkiye, şampiyonada Fransa, Romanya, Çekya, Macaristan, Slovakya, Polonya, İtalya, İspanya, İsviçre, Ukrayna ve İrlanda ile mücadele edecek. Eş zamanlı olarak U21 Dünya Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak olan Bistrita kentinde, Avrupa ülkelerine Güney Kore, Irak ve Hong Kong milli takımları da eklenecek.

Türk milli takımı hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Futnet Milli Takımı, şampiyonaya Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda hazırlandı. Çalışmalarını tamamlayan milliler, yarın Romanya'ya hareket edecek. Zeki Kutlu'nun kafile başkanlığını yapacağı Türk milli takımında; Eyüp Yılmaz, Yusuf Taha Öztürk, Enes Sayid Yazıcı, Kürşat Bolat, Ali Kemal Yılmaz, Serkan Sert, Atakan Tuncay ve Taha Tutku Tuncay yer alıyor.

Milliler, 6 Temmuz akşamı yurda geri dönecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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