Türkiye EuroBasket 2025'te Finale Yükseldi

TÜRKİYE, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan 'ı 94-68 mağlup ederek, 24 yıl sonra finale yükseldi. 12 Dev Adam'ın Yunanistan zaferi, Avrupa basınında geniş yer buldu. Tarihi zafer, Yunanistan basınında da geniş yankı uyandırdı.

EuroBasket 2025 yarı finalinde Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek 21 yıl sonra finale yükselme başarısı gösterdi. Son olarak 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan Türkiye, 24 yıl sonra aynı başarıyı tekrar etti. Millilerin, Yunanistan zaferi, Avrupa basınında geniş yer buldu.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, 'Mükemmel Türkiye' başlığıyla haberi satırlarına taşıdı. Türkiye'nin kusursuz bir performansla 24 yıl sonra finale yükseldiğinin altı çizilen haberde Ercan Osmani'nin 28 sayılık performansına dikkat çekildi.

AS: ŞENGÜN VE OSMANİ'NİN TÜRKİYE'Sİ ANTETOKOUNPYO'YU EZDİ

İspanya gazetelerinden As da Türkiye'nin Yunanistan karşısında aldığı galibiyete satırlarında yer verdi. Türkiye'nin Yunanistan ve NBA'in yıldızı Giannis Antetokounmpo'yu elediği, başantrenör Ergin Ataman'ın Euroleague zaferinin ardından aynı seviyede bir milli takım oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca Ercan Osman'nin 28 sayısıyla Yunanistan'ın dağıldığı belirtildi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: ŞENGUN GİANNİS'İ EZDİ: FİNAL ALMANYA İLE TÜRKİYE ARASINDA

Türkiye'nin EuroBasket finaline yükselmesi, İtalya basınında da satırlara taşındı. İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport, takımın önemli isimlerinden Alperen Şengün'ün Giannis Antetokounmpo'ya büyük üstünlük kurarak takımını finale taşıdığı ifade edildi. Haberde, "Ataman'ın takımı Spanoulis'in takımına üstünlük kurdu, Giannis ise Rockets'ın pivotu tarafından yok edildi" ifadeleri kullanıldı.

SPORT24: TÜRKİYE HER DÜZEYDE HAKİMİYET KURDU

Sport24 ise Türkiye'nin Yunanistan galibiyetini satırlarına şöyle taşıdı:

" Türkiye'ye karşı performans hayal kırıklığı yarattı . Bu sonucu beklemiyorduk ve Milli Takım'ın bu kadar kötü olup olmadığını, yoksa Türkiye'nin onları bu şekilde mi gösterdiğini anlamak biraz zaman alacak. Belki de her ikisinin bir kombinasyonudur."

SDNA: TÜRKİYE DAHA İYİYDİ VE ADİL BİR GALİBİYET ALDI

Yunanistan basınından SDNA'da da Türkiye'nin oyunun her alanında Yunanistan'a üstünlük kurduğu ifade edildi. Türkiye'nin adil bir galibiyet aldığına dikkat çekilirken, "Bu utanç verici ama haksızlık olduğunu söyleyemezsin! Türkiye daha iyiydi ve adil bir galibiyet aldı. Maç tam bir çöküş içindeydi. Esasen, harika bir iş çıkaran Spanoulis, dün bizim hiç dahil olmadığımız maçı tamamen yanlış yorumladı. Ataman ilk dakikadan itibaren rakibine her açıdan MAT yaptı. Maçın hiçbir anında ciddi bir direnç göstermedik. Her yerde daha iyiydiler, özellikle de yıkıcı savunmaları. Giannis bloke edildi, Şengun potamızın içinde "dans ediyor" ve Osmani bizi istediği yerden vuruyordu" ifadeleri kullanıldı.