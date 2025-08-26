Türkiye, EuroBasket 2025'te 43 Takımla Karşılaşacak

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te toplamda 43 takımla mücadele edecek. Türkiye, Fransa, Sırbistan, Letonya ve Çekya gibi ülkelerle kıyasıya rekabet edecek.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ( Eurobasket 2025) mücadele edecek Türkiye, turnuvada 43 takımla karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, ilk kez 1949 yılında katıldığı 6. Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana finallerde 43 takımla rakip olurken, en fazla maçı 16 kez karşı karşıya geldiği Fransa ile yaptı.

Fransa karşısında finallerde istediği sonuçları alamayan A Milli Basketbol Takımı, 16 müsabakanın 14'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

Sırbistan ile EuroBasket'te 4 maç yaptı

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki rakiplerinden en çok Sırbistan karşısına çıktı.

Sırbistan ile Avrupa Şampiyonası'nda 4 kez rakip olan milliler, 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, grupta yer alan diğer takımlardan Letonya ve Çekya ile finallerde 2'şer kez karşı karşıya geldi. Çekya'yı 2 müsabakada da mağlup eden Türkiye, Letonya karşısında bir maçı kazanırken, birinden de yenilgiyle ayrıldı.

Milli takım, A Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz ve Estonya ile de EuroBasket'te birer kez karşılaştı. Portekiz'e üstünlük kuran Türkiye, Estonya'ya ise mağlup oldu.

Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipler

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştığı takımlar şunlar:

RakipOGM
1- Fransa16214
2- İtalya13211
3- Bulgaristan1046
4- İsrail835
5- Polonya826
6- Yunanistan826
7- Almanya835
8- İspanya945
9- Litvanya716
10- Finlandiya752
11- Yugoslavya6-6
12- Hırvatistan633
13- Belçika752
14- Rusya5-5
15- Slovenya4-4
16- Sovyetler Birliği4-4
17- Hollanda431
18- Sırbistan413
19- Büyük Britanya44-
20- Çekoslovakya312
21- Avusturya33-
22- Romanya312
23- İsveç33-
24- Çekya22-
25- Danimarka22-
26- Bosna Hersek22-
27- Batı Almanya211
28- Doğu Almanya22-
29- Macaristan2-2
30- Letonya211
31- Sırbistan-Karadağ1-1
32- Estonya1-1
33- Ukrayna11-
34- Suriye11-
35- Mısır1-1
36- Arnavutluk11-
37- Lübnan11-
38- Lüksemburg11-
39- İskoçya11-
40- Portekiz11-
41- İzlanda11-
42- Karadağ11-
43- Gürcistan1-1

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
