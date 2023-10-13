A Milli Takım, Hırvatistan'ı yenerek EURO 2024 yolunda dev bir adım attı. Almanya'da düzenlenecek organizasyona Türkiye'nin katılması için 15 Ekim'de Letonya karşısında alacağı galibiyet yeterli olacak. Galler'in mağlubiyet alması durumunda ay-yıldızlı ekibe, Letonya'dan alacağı 1 puan da yetecek.

Türkiye, EURO 2024'e nasıl gider? İşte rüyayı gerçek yapacak tüm senaryolar

EURO 2024 Elemeleri'nde Türkiye, deplasmanda Hırvatistan'ı tek golle geçerek grubunda maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Ay-yıldızlılar bu zaferle EURO 2024'e gitme yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

TÜRKİYE KAZANIRSA EURO 2024'TE

Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 yenen A Milli Takım'ın EURO 2024'e gitmesi için Letonya karşısında galibiyet alması yetiyor. Ay-yıldızlılar, 15 Ekim Pazar akşamı oynanacak mücadelede Letonya'yı devirmesi durumunda EURO 2024 biletini alacak. Kalan maçlarda Hırvatistan'ın 2 galibiyet alması Galler'in 16 puana ulaşması durumunda dahi ikili averajda önde olan ülkeler Galler ve Türkiye olacak.

BERABERLİK BİLE YETEBİLİR

Galler'in 15 Ekim'de oynanacak maçta Hırvatistan'a kaybetmesi durumunda ise Türkiye, Letonya maçından beraberlikle ayrılması durumunda bile EURO 2024 biletini alacak.