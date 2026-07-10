Haberler

Darıca'da Muaythai Şampiyonası Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Elite Büyükler Tatami Teknik Muaythai Şampiyonası başladı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Elite Büyükler Tatami Teknik Muaythai Şampiyonası başladı.

Darıca Belediyesi ortaklığında Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 209 sporcu mücadele ediyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi.

Federasyon Başkanı Hasan Yıldız da etkinliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Yıldız, Darıca'da birinci olan sporcuların Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacağını kaydetti.

Şampiyona, 12 Temmuz'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Ümit Ülker
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Genç cerrahın sapkınlığı ortaya çıktı! 460 kadının görüntüsünü çekmiş

Genç cerrahın telefonundan çıkan görüntüler hastaneyi karıştırdı
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı

Ölü bulunan çocukla ilgili gerçek halkı ayaklandırdı! Linç ettiler
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymadan neler çıktı neler
Brezilyalı efsane Dunga'dan Türkiye itirafı

Brezilyalı efsane'den Türkiye itirafı
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var

İmamoğlu yeni parti için kararını verdi! Bir de talebi var
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı

Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı