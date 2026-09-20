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Türkiye, Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 2016'dan sonra ilk altınını aldı

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Türkiye, Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 2016'dan sonra ilk altınını aldı
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Türkiye, Güney Kore'nin Chuncheon kentinde düzenlenen 2026 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nı 1 altın ve 2 bronz olmak üzere 3 madalyayla tamamladı. 60 yaş üstü erkek takımının dünya şampiyonluğuyla Türkiye, 2016'dan sonra ilk altın madalyasını elde etti.

Türkiye, 2026 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nı 1 altın ve 2 bronz olmak üzere 3 madalyayla tamamladı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Güney Kore'nin Chuncheon kentinde düzenlenen şampiyonaya 83 ülkeden 1417 sporcu katıldı.

Beş gün süren organizasyonda Türkiye'yi, 30 farklı disiplinde toplam 36 sporcu temsil etti. Milli sporcular, şampiyonanın son gününde birer altın ve bronz madalya kazandı.

Mustafa Yılmaz, Mehmet Örkan ve Teyfik Çelik'ten oluşan 60 yaş üstü erkek takımı, dünya şampiyonu oldu. Türkiye, böylece şampiyonada 2016'dan sonra ilk defa altın madalya elde etti.

Şeyda Nur Yavuz ve Furkan Bayrak ikilisi, 30 yaş altı pair kategorisinde bronz madalya aldı. Şampiyonanın ilk gününde Mustafa Yılmaz ile 65 yaş altı erkekler bireyselde bronz madalya kazanan Türkiye, organizasyonu 3 madalya (1 altın, 2 bronz) ile noktaladı.

Şampiyonanın sonunda ev sahipliği devir teslim töreni yapıldı. Türkiye Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Engin Sarıkaya, 2028 yılında Antalya'da düzenlenecek Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın bayrağını törenle teslim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, şampiyonada güzel bir kapanış yaptıklarını belirterek, "Güney Kore'den mutlu bir şekilde dönüyoruz. Tam 10 yıl sonra ülkemize poomsaede dünya şampiyonluğu kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Sporcularımız, çok güzel mücadele etti. Milli takımımızda bulunan tüm sporcularımızı, teknik ekibimizi ve bütün emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Ayrıca, bizim için 2028 ev sahipliği yürüyüşü de bayrağı teslim almamızla birlikte resmen başladı. 2028'de çok iyi bir organizasyona imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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