Türkiye'deki depremler sonrası taktığı bant tepki çeken Ajax'ın yıldızı Tadic'ten paylaşım: Beni derinden sarstı

Hollanda Eredivisie maçlarında takım kaptanları, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye ile Suriye'de yıkıcı etkilere sebep olan depremler sebebiyle özel pazubent takmıştı. Bu uygulamaya katılmayan tek takım olan Ajax'ta kaptan Tadic kendisine gelen tepkiler sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı. Sırp futbolcu yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye depremleri beni derinden sarstı." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemizde 10 il ile Suriye'de yıkıcı etkilere neden oldu. Tüm dünyadan destek mesajları gelirken, Hollanda devi Ajax'ın tavrı tepki çekmişti. Takım kaptanı Tadic'ten tepkiler sonrası açıklama geldi.

"DEPREMLER BENİ DERİNDEN SARSTI"

Tepkiler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ajax'ın kaptanı Tadic, "Türkiye ve Suriye depremleri beni derinden sarstı. Düşüncelerim bu trajedide yakınlarını kaybeden insanlar ve her şekilde etkilenen herkesle." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hollanda Eredivise maçlarında alınan karar sonrası takım kaptanları, Türkiye ve Suriye'de yıkıcı etkileri hissedilen depremler için özel pazubent takmıştı. Bu uygulamaya katılmayan tek takım olan Ajax'ta kaptan Tadic'e tepki gösterilmişti.