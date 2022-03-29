Türkiye'de uygulanırsa ortalık karışır! Dünyaca ünlü hocadan hakemler için çarpıcı öneri

İngiliz devi Manchester United'ın hocası Ralf Rangnick, verdikleri kararlarla futbolda her zaman tartışmaların odağında bulunan hakemlerle ilgili çarpıcı bir öneride bulundu.

"HAKEMLER VE FUTBOLCULAR BİRLİKTE ANTRENMAN YAPSIN"

Sporx'in Daily Mail'den aktardığı habere göre, Rangnick, Premier Lig menajerleri ve hakem başkanı Mike Riley ile yapılan son toplantıda hakemlerin, oyuncuları daha yakından tanımaları ve iletişim kurmaları için takımlarla birlikte antrenman yapma fikrini öne sürdü.

VAR HAKEMLERİ İÇİN ENDİŞLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Alman menajerin bu fikri toplantıda bulunan diğer takım yöneticileri tarafından da desteklendi. Öte yandan toplantıda Ralf Rangnick, Jürgen Klopp, Dean Smith, Frank Lampard ve Graham Potter ise VAR hakemleri için endişelerini de dile getirdiler. 5 teknik adam, VAR hakemlerinin yoğun bir eğitimden geçerek, sistemi doğru kullanmaları gerektiğini söylediler. 5 antrenör, VAR'daki 'açık ve bariz' terminolojisinin pozisyonlarda yardımcı olmadığını ve gözden geçirilmesini gerektiğini istediler.

YARDIMCI HAKEMLERE BÜYÜK ELEŞTİRİ

Öte yandan kulüp menajerleri toplantıda, ofsayt pozisyonlarında yardımcı hakemlerin bayraklarını geç kaldırmadaki tartışmalarla ilgili açıklama istedi. Hakem şefi Riley bu tip pozisyonları azaltmak istediklerini söyledi. Dean Smith ve Frank Lampard, maçlardan sonra 30 dakika içerisinde hakemlerle konuşmak istediklerini, Mike Riley ise bunun kovid sonrası normale dönüşte eski haline getirileceğini belirtti.