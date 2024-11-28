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Türkiye'de dayak yiyen hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'da maç yönetecek

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Geçen sezon Ankaragücü-Rizespor maçında yumruklu saldırıya uğrayan FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Pro Lig'deki Al Shabab ve Al Hilal arasındaki maçı yönetecek. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun özel daveti ve Merkez Hakem Kurulu'nun onayıyla 30 Kasım 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek olan maçta düdük çalacak.

Geçen sezon Ankaragücü- Rizespor maçında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'e özel bir davet geldi.

Meler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla 30 Kasım 2024 Cumartesi günü Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Shabab ile Al Hilal takımları arasında oynanacak olan müsabakayı yönetecek.

MAÇ 30 KASIM'DA

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrindeki Al-Shabab Club Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastien Dankert VAR, Murat Tuğberk Curbay ise AVAR olarak görev yapacak.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 28 puanlı Al Hilal, 30 puanla lider Al Ittihad'ın ardından 2. sırada bulunuyor. Al Shabab ise topladığı 22 puan ve averajla Al Nassr'ın bir basamak altında 4. sırada yer alıyor.

Türkiye'de dayak yiyen hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'da maç yönetecek
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelcuk Arslan:

Türkiye’de yaktı Jorge Jesusu gidip birde Arabistan’da adama bela olacak

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