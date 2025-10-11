Türkiye, Bulgaristan'ı 6-1 Mağlup Etti

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3'üncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3'üncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ın konuğu oldu. Vasil Levski Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çaldı. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlendi.

Karşılaşmanın ilk 10 dakikalık bölümünde topa daha çok sahip olan taraf Türkiye oldu. Milliler, 9'uncu dakikada Orkun ile gole yaklaştı. Orkun'un ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top direkten dışarı çıktı. 11'inci dakikada Türkiye öne geçti. Hakan'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Arda Güler'in plasesinde top ağlara gitti: 0-1. Bulgaristan bu gole 2 dakika sona Kirilov ile cevap verdi. Sağ kanattan gelişen atakta Despedov ortasını yaptı. Zeki'nin ayağının kayması sonucunda topla buluşan Kirilov bekletmeden vuruşunu yaptı, yerdeki Zeki'ye çarpan top kaleci Uğurcan'ı yanıltarak ağlara gitti: 1-1. İki takım da ilk yarının kalan dakikalarında tehlikeli pozisyon üretmekte zorlandı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ay-yıldızlılar, mücadelenin ikinci yarısına hızlı başladı. 49'uncu dakikada Popov'un kendi kalesine attığı golle öne geçen Türkiye, 51'inci ve 56'ncı dakikalarda Kenan Yıldız'ın golleriyle skoru 4-1'e getirdi. Maça ağırlığını koyan Türkiye, 65'inci dakikada Zeki Çelik'le bir gol daha buldu: 1-5. Son bölümlere doğru girilirken 90+3'üncü dakikada İrfan Can Kahveci maçın skorunu belirledi: 1-6. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Türkiye A Milli Futbol Takımı, sahadan 6-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Türkiye, gruptaki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6 yaptı.