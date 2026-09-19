Türkiye, Bulgaristan'daki Kuraş Avrupa Şampiyonası'nda 32 altınla 45 madalya kazandı

Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen Kuraş Avrupa Şampiyonası'nda 45 madalya kazandı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun açıklamasına göre, Panagyurishte kentinde yapılan organizasyonda milli sporcular, büyükler, ümitler ve gençler kategorilerinde 32 altın, 8 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 45 madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA