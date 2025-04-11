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Türkiye, Billie Jean King Cup tarihinde bir ilki başardı!

Türkiye, Billie Jean King Cup tarihinde bir ilki başardı!
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Kadınlar tenisinin dünya şampiyonası olan Billie Jean King Cup'ta Türkiye, grubunu lider tamamlayarak tarihinde ilk kez Dünya Grubu Play-off'larına katılma hakkı kazandı. Milliler, Fransa ve İsveç'in yanı sıra Macaristan'ı da yenerek bu başarıyı elde etti.

Billie Jean King Cup'ta mücadele eden Türkiye, grubunu lider tamamlayıp, tarihinde ilk kez

Dünya Grubu Play-off'larında oynamaya hak kazandı.

Kadınlar tenisinin dünya şampiyonası olan Billie Jean King Cup'ta Türkiye, Fransa ve İsveç'i yenerek grubunu lider tamamladı. Bugün gerçekleşen Dünya Grubu Play Off'larına yükselme maçında milliler, Macaristan'ı da 2-0 yenerken, tarihinde ilk kez Dünya Grubu Play-off'larında oynamaya hak kazandı.

8-12 Nisan tarihleri arasında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I'de millilerin bugünkü rakibi Macaristan'dı. Serinin ilk karşılaşmasında korta çıkan Ayla Aksu, Amarissa Kiara Toth'u 2-6, 6-4, 6-0 yenerek Türkiye'yi Macaristan karşısında 1-0 öne geçirdi. Serinin ikinci maçında Zeynep Sönmez, Anna Bondar'ı 6-2, 6-2 yenerek skoru 2-0'a getirdi ve bu galibiyetle Türkiye tarihinde ilk kez Billie Jean King Cup Dünya Grubu Play-off'una katılma bileti aldı.

Tarihi bir başarıya imza atan ay-yıldızlılar, 10 Kasım 2025 haftasında gerçekleşecek Play-off'ta Dünya Grubu Elemeleri'ne yükselmek için mücadele edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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