Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftası 3 maçla tamamlandı, Darüşşafaka kaybetti

Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftası 3 maçla tamamlandı, Darüşşafaka kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftası, bugün oynanan 3 maçla tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediyespor Büyükçekmece Basketbol'a 63-78, Darüşşafaka Finalspor'a 75-83, iLab Basketbol ise Mersinspor'a 78-81 yenildi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftası, 3 maçla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şu şekilde:
Konya Büyükşehir Belediyespor- Büyükçekmece Basketbol: 63-78
Darüşşafaka-Finalspor: 75-83
iLab Basketbol-Mersinspor: 78-81
Kaynak: AA