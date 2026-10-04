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Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftası 3 maçla tamamlandı, Darüşşafaka kaybetti

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftası, bugün oynanan 3 maçla tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediyespor Büyükçekmece Basketbol'a 63-78, Darüşşafaka Finalspor'a 75-83, iLab Basketbol ise Mersinspor'a 78-81 yenildi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftası, 3 maçla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şu şekilde:

Konya Büyükşehir Belediyespor- Büyükçekmece Basketbol: 63-78

Darüşşafaka-Finalspor: 75-83

iLab Basketbol-Mersinspor: 78-81

Kaynak: AA
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