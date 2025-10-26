Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. Hafta Maç Sonuçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasında 4 maç gerçekleştirildi. Yalovaspor Basketbol, OGM Ormanspor'a mağlup oldu. Fenerbahçe Koleji, Parmos Otel Bandırma Bordo'yu yendi. Diğer sonuçlarda Konya Büyükşehir Belediyespor, iLab Basketbol'u, MKE Ankaragücü Basketbol ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u geçti.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasına 4 karşılaşmayla devam edildi.
Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Yalovaspor Basketbol-OGM Ormanspor: 66-93
Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol- Fenerbahçe Koleji : 71-61
Konya Büyükşehir Belediyespor-iLab Basketbol: 81-77
Mke Ankaragücü Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 82-73
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor