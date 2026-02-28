Haberler

?Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. haftasında üç maç oynandı. Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler, Pizzabulls Cedi Osman Basketbol'u 81-80 yendi. Gaziantep Basketbol, Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'a 73-86 mağlup oldu. Darüşşafaka Lassa ise MKE Ankaragücü Basketbol'u 102-92 ile geçti.

?Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. haftasına 3 maçla devam edildi.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: 81-80

Gaziantep Basketbol-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol: 73-86

Darüşşafaka Lassa- Mke Ankaragücü Basketbol: 102-92

Kaynak: AA / Metin Arslancan
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti

İran'da bilanço şimdiden ağır! 24 şehirde çok sayıda can kaybı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in Hayfa kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor, füze evin çatısında patladı

İran füzesi evin çatısında patladı
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi

İran, Seccil füzelerini ateşledi
Rusya'dan İran'a yönelik saldırılara ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İran'a yapılan saldırılara ilk yorum
İsrail'in Hayfa kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor, füze evin çatısında patladı

İran füzesi evin çatısında patladı
Mesut Özil'den şampiyonluk tahmini: Galatasaray Avrupa'da yorulacağı için Fenerbahçe şampiyon

Mesut Özil'den şampiyonluk tahmini
Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı

Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı