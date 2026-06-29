Türkiye Basketbol Federasyonu Kütüphanesi açıldı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz, Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk Malhan ile milli basketbolcular katıldı.

Törende konuşma yapan Osman Aşkın Bak, çok güzel bir açılış için buluştuklarını aktararak, "Türkiye Basketbol Federasyonu Kütüphanesi'nin açılışı, bizim için de geleceğe yapılan en büyük yatırımlardan biri. Gerçekten Türk basketbolu için önemli bir merkez kazandırıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu süreç içerisinde başından itibaren bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisi bütün aşamaları takip etti. Bu merkez; içerisinde salonlarıyla, kütüphanesiyle, yıl sonunda açılacak olan müzesiyle, spor malzemesi satış yerleriyle, oteliyle ve diğer hususlarıyla dev bir kompleks haline geldi. İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'nin de eklenmesi, Türk basketbolunun gelecekte çok daha önemli başarılara imza atacağının bir işareti." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, Avrupa'nın en önemli basketbol tesislerinden birine sahip olduklarını belirterek, "Önemli olan, bilgileri ve tecrübeleri aktarmak. Basketbol antrenörleri veya basketbolla ilgilenen çalıştırıcıların kendilerini geliştirmeleri açısından da bu kütüphane çok önemli. Kitaplar, bilgilerin paylaşımı ve gelecek nesillere aktarılması için çok önemli. Gerçekten Türkiye, basketbol ülkesi olma yolunda çok büyük adımlar atıyor. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıdan dolayı 12 Dev Adam'a teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu başarılarından dolayı tebrik eden Osman Aşkın Bak, "Hidayet Türkoğlu, Türk basketboluna büyük hizmetler verdi. TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, yine aynı şekilde Türk basketboluna büyük hizmetler etti. Şimdi de yönetici olarak bu hizmetleri sürdürüyorlar. Ben de lise ve üniversite zamanlarımda çok önemli basketbolcuları takip ettim. İçimde basketbol sevgisi var. Türk basketbolunu o zamandan beri de yakından takip ediyoruz. İçimizde böyle bir heyecan ve coşku var." dedi.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbola çok büyük destek verdiğini aktararak, "Cumhurbaşkanımız, basketbolun ve Türk sporunun geleceği için çok büyük yatırımların yapılmasını sağladı. Türkiye, spor tesislerinde bir devrim yaşamıştır. Dünyanın en modern stadyumları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri başta olmak üzere pek çok tesis, Türkiye'ye kazandırıldı ve kazandırılmaya devam ediliyor. Bundan dolayı da çok büyük organizasyonları başarabilecek kapasitede bir ülkeyiz. Önemli başarıların elde edildiği bir ülke olarak dünya sporunda önemli adımlar atıyoruz. Türk basketbolunu daha güzel günler, daha başarılı işler bekliyor. İnşallah 2 Temmuz'da oynanacak Bosna Hersek maçıyla, ardından da İsviçre'yle oynayacağımız karşılaşmayla Dünya Kupası'nda birinci pencereyi tamamlayarak ikinci pencereye geçeceğiz. Milli takımımız, inşallah 2027 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak. Buna yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Şeyh Saud Ali Al Thani: "Türkiye, harika bir basketbol ülkesi"

FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ise Türkiye'nin kendileri için iyi bir ortak olduğunu söyledi.

İstanbul'da bulunduğu için çok mutlu olduğunu aktaran Şeyh Saud Ali Al Thani, "Bu güzel tesiste olduğum için çok gururluyum. Türkiye, harika bir basketbol ülkesi. FIBA'nın organizasyonlarına çok iyi ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda Türkiye, FIBA'nın çok iyi bir ortağı. Bu yüzden Türkiye Basketbol Federasyonu Kütüphanesi'nin açılışında olmak harika bir onur." ifadelerini kullandı.

Basketbolun sürekli geliştiğini vurgulayan Şeyh Saud Ali Al Thani, "Tarihimizi ve tecrübelerimizi korumalıyız. Bu sporun bize bıraktığı mirası, genç sporcuları eğitmek için kullanmalıyız. Bu kütüphane, Türk basketbolunun tarihini koruyacaktır. Gençler, bu sayede gelenekleriyle ilgili daha çok bilgi sahibi olacak. Bu kütüphane, sahada mücadele eden gençler için önemli bir hediye. FIBA olarak, geçmişinizi koruduğunuz için teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Türkoğlu: "Hayallerimizi gerçekleştirmek bizi çok mutlu ediyor"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, hayallerini ve projelerini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza bu süreçte bize yardım ettiği için ne kadar teşekkür etsek azdır. Bakanımız ile bu projeyi kendisine sunduğumuzda böyle bir tesisin yapılması için bize her gün destek verdi. Kendisine buradan tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a da teşekkür ediyorum. Bir basketbolsever olarak ve yönetim kurulundaki ekip arkadaşlarımla birlikte, vizyonumuzu daha yukarılara taşımamız gerektiğini düşündük. Bugün bu tesisin yaşaması açısından içinde bulunması gereken bazı noktaları yavaş yavaş hayata geçiriyoruz. Hayallerimizi gerçekleştirmek bizi çok mutlu ediyor."

Yıl sonunda Basketbol Gelişim Merkezi içinde bir müzeyi hayata geçireceklerini belirten Türkoğlu, "Gelecekte bu görevleri başka arkadaşlara devrettiğimizde ve arkamıza dönüp baktığımızda, Türk basketboluna hem tesisleşme hem eğitim anlamında büyük bir değer katmış olmayı hedefliyoruz. İnsanların sadece basketbol oynamak için değil, dışarıdan gelip keyifle vakit geçirebileceği böyle güzel bir kompleksi ülkemize kazandırdığımız için kendimizle gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese ne kadar teşekkür etsek azdır. Koleksiyon Mobilya'ya da teşekkür ederim. Onların da bu kütüphanede emeği var." dedi.

Törende Hidayet Türkoğlu, kütüphanenin hayata geçirilmesine katkılarından dolayı Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk Malhan'a plaket takdim etti.

Sonrasında Osman Aşkın Bak, Hidayet Türkoğlu, Şeyh Saud Ali Al Thani ve Ergin Ataman, kütüphanede incelemelerde bulundu.