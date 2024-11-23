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Türkiye Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda Takım Halinde Şampiyon Oldu

Türkiye Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda Takım Halinde Şampiyon Oldu
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Türkiye, Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde düzenlenen Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda tüm kategorilerde takım şampiyonu oldu. Milli sporcular, final gününde 3 altın ve 3 bronz madalya kazanarak toplamda 16 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda, Türkiye tüm kategorilerde takım halinde şampiyon oldu.

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonanın son gününde toplam 4 sıklette müsabakalar yapıldı. Milli sporcular son gün müsabakalarında 3 altın ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı. Kadınlar 46 kiloda Hayrunnisa Gürbüz ve 62 kiloda Şevval Çakal ile erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Erkekler +87 kiloda Rahmet Baran Şimşek ile 68 kiloda Buğra Coşgungönül ve Eren Özdemir bronz madalya kazanan isimler oldu. Şampiyonanın son gününde Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de müsabakaları yerinde takip ederek milli takıma destek verdi.

Türkiye, 4 gün süren şampiyonayı, 9 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlı milliler, ülkeler sıralaması ile erkek ve kadın takım sıralamasında şampiyon olmayı başardı. Türkiye, şampiyona tarihindeki en başarılı sonuca imza attı.

"Tarihi bir başarıya imza attık"

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Kardeş ülkemiz Bosna Hersek'te 4 gün boyunca deyimin tam anlamıyla tarih yazdık. Bu kategoride tarihimizin en iyi sonucunu elde ettik. 16 sıkletin 9'unda altın madalya kazandık. Bu geleceğimiz adına önemli bir sinyal. Takım ruhu ve sinerjinin bu başarıda önemli rol oynadığını düşünüyorum. Bu büyük başarıda emeği geçen teknik ekibimizi, sporcularımızı, kulüplerini, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Bu zincirleme bir başarıdır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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