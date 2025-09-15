Haberler

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı EuroBasket 2025'te Gümüş Madalya Kazandı

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Takım yurda dönecek.

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olarak, gümüş madalya kazandı.

Saat 13.50'de Avrupa ikincisi Ay-yıldızlılar, yurda dönecek.

SÜPER LİG

20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

RAMS BAŞAKŞEHİR

11.00 Turuncu-lacivertli ekipte, yeni teknik direktör Nuri Şahin için başkan Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecek.

GALATASARAY

-Sarı-kırmızılı takım, Eintracht Frankfurt maçı hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.

FENERBAHÇE

-Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde çıktığı ilk maçta Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

-Sarı-lacivertli takım, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.

1'İNCİ LİG

20.00 Erzurumspor FK - Sakaryaspor

VOLEYBOL

05.30 Filenin Efeleri, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu ikinci maçında Libya'yı 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

BASKETBOL

- Hazırlık maçı

18.00 CSKA Moskova- Beşiktaş GAİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
