Türkiye, 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda İkinci Oldu

Brezilya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası finalinde Almanya'ya 71-66 yenilen Türkiye, organizasyonu ikinci tamamladı.

Milli takım, Sao Paulo kentindeki organizasyonun final maçında Almanya ile karşılaştı.

İlk periyodu 22-18 önde geçen Türkiye, devreye de 44-31 üstün girdi. Üçüncü çeyrek de 54-47 ay-yıldızlı takımın üstünlüğüyle biterken, son periyotta etkili olan Almanya maçı 71-66 kazandı.

Milli takım, şampiyonayı ikinci sırada bitirdi.