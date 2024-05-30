Türkiye, 23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde 1-4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası, cumartesi günü Antalya Arena Spor Salonu'nda başlıyor.

23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası Antalya'da yapılacak. 34 ülkeden 378 sporcu ve 80 takımın kürsü mücadelesi vereceği organizasyonda; Türkiye'yi 24 ay-yıldızlı eskrimci temsil edecek. Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) ve Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) koordinasyonunda düzenlenecek şampiyonada; flöre, kılıç ve epe branşlarında 378 eskrimci hem bireyselde hem de takım müsabakalarında madalya arayacak. Geçtiğimiz yıl Budapeşte'de düzenlenen şampiyonanın ardından en yüksek katılıma sahip ikinci Avrupa Şampiyonası olarak öne çıkan organizasyon; Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, İspanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Büyük Britanya, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, İsveç, Slovakya, İsviçre ve Ukrayna sporcularına ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada, 1-4 Haziran tarihleri arasında piste çıkacak milli eskrimciler şöyle sıralanıyor:

1 Haziran Cumartesi

U23 Erkekler Flöre: Alp Eyüpoğlu, Baha Baykal Çetinel, Tan Sezer, Can Alkış.

U23 Kadınlar Flöre: Alisa İsbir, Almıla Birçe Durukan, Nazlı Ceren Alioğlu, Ada Arıkan.

U23 Erkekler Kılıç: Tolga Aslan, Furkan Yaman, Kerem Çağlayan, Muhammed Furkan Kalender.

2 Haziran Pazar

U23 Erkekler Epe: Hilmi Taha Ekenler, Cengizhan Öner, Doruk Erolçevik, Uğur Kınalı.

U23 Kadınlar Epe: Aleyna Ertürk, Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Yağmur Yurttaş.

U23 Kadınlar Kılıç: Nil Güngör, Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ.

3 Haziran Pazartesi

U23 Erkekler Flöre- Takım

U23 Kadınlar Flöre- Takım

U23 Erkekler Kılıç- Takım

4 Haziran Salı

U23 Erkekler Epe- Takım

U23 Kadınlar Epe- Takım

U23 Kadınlar Kılıç- Takım - İSTANBUL