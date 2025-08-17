Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nı 8. Sırada Tamamladı

Türkiye 21 yaş altı kadın voleybol milli takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki 7'ncilik maçında Arjantin'e 3-0 yenilerek turnuvayı 8. sırada tamamladı. Takım, çeyrek finalde Japonya'ya kaybettikten sonra klasman maçlarına geçti.

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki 7'ncilik maçında Arjantin'e 3-0 yenildi.

Ay-yıldızlılar, Endonezya'nın Surabaya kentindeki turnuvanın çeyrek finalinde Japonya'ya yenilmesi sonrası klasman karşılaşmalarına çıktı.

Polonya ile oynadığı 5-8 maçını 3-2 (23-25, 25-19, 25-22, 18-25, 15-17) kaybeden Türkiye, 7'ncilik için Arjantin ile karşılaştı.

Sahadan 25-21, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup ayrılan Türkiye, organizasyonu 8. bitirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
