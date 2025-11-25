Haberler

Türkiye, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda 26 Madalya Kazandı

Türkiye, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda 26 Madalya Kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokyo'da düzenlenen 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye, 186 sporcu ile katılarak 2 altın, 8 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 26 madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

JAPONYA'nın ev sahipliği yaptığı 2025 İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) sona erdi. Türk sporcular olimpiyatları 26 madalya ile tamamladı.

Başkent Tokyo'da düzenlenen ve 80 ülkeden toplam 2971 sporcunun katıldığı 25'inci Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye, 186 sporcu ile mücadele etti. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu organizasyonunda 18 branşta mücadele veren Ay-Yıldızlı sporcular, bu organizasyonu 2 altın, 8 gümüş ve 16 bronz olmak üzere 26 madalya ile tamamladı.

Türkiye'nin Tokyo Deaflympics'de kürsüye çıktığı branşlar şöyle açıklandı:

Atletizm: 1 Altın, 1 Bronz.

Futbol: 1 Altın.

Karate: 2 Gümüş, 5 Bronz.

Güreş: 2 Gümüş, 5 Bronz.

Judo: 2 Gümüş, 4 Bronz.

Taekwando: 1 Gümüş.

Voleybol Kadınlar: 1 Gümüş.

Voleybol Erkekler: 1 Bronz.

BAKAN BAK'TAN, MADALYA KAZANAN SPORCULARA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Japonya'da düzenlenen 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 2'si altın, 8'i gümüş ve 16'sı bronz olmak üzere 26 madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ülkemiz, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15–25 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) 18 branşta 186 sporcuyla temsil edildi. 82 ülkeden 2 bin 971 sporcunun katıldığı dev organizasyonda 2'si altın, 8'i gümüş ve 16'sı bronz olmak üzere 26 madalya kazanan milli sporcularımız elde ettikleri başarıyla bizleri gururlandırdı. Madalya kazanan sporcularımızı canıgönülden kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda antrenörlerimizin, kulüplerimizin, federasyonlarımızın, sporcularımızın ailelerinin büyük katkısı var. Emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele ederek madalya alan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.