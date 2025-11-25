Türkiye, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda 26 Madalya Kazandı

JAPONYA'nın ev sahipliği yaptığı 2025 İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) sona erdi. Türk sporcular olimpiyatları 26 madalya ile tamamladı.

Başkent Tokyo'da düzenlenen ve 80 ülkeden toplam 2971 sporcunun katıldığı 25'inci Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye, 186 sporcu ile mücadele etti. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu organizasyonunda 18 branşta mücadele veren Ay-Yıldızlı sporcular, bu organizasyonu 2 altın, 8 gümüş ve 16 bronz olmak üzere 26 madalya ile tamamladı.

Türkiye'nin Tokyo Deaflympics'de kürsüye çıktığı branşlar şöyle açıklandı:

Atletizm: 1 Altın, 1 Bronz.

Futbol: 1 Altın.

Karate: 2 Gümüş, 5 Bronz.

Güreş: 2 Gümüş, 5 Bronz.

Judo: 2 Gümüş, 4 Bronz.

Taekwando: 1 Gümüş.

Voleybol Kadınlar: 1 Gümüş.

Voleybol Erkekler: 1 Bronz.

BAKAN BAK'TAN, MADALYA KAZANAN SPORCULARA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Japonya'da düzenlenen 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 2'si altın, 8'i gümüş ve 16'sı bronz olmak üzere 26 madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ülkemiz, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15–25 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) 18 branşta 186 sporcuyla temsil edildi. 82 ülkeden 2 bin 971 sporcunun katıldığı dev organizasyonda 2'si altın, 8'i gümüş ve 16'sı bronz olmak üzere 26 madalya kazanan milli sporcularımız elde ettikleri başarıyla bizleri gururlandırdı. Madalya kazanan sporcularımızı canıgönülden kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda antrenörlerimizin, kulüplerimizin, federasyonlarımızın, sporcularımızın ailelerinin büyük katkısı var. Emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele ederek madalya alan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."