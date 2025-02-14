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Türkiye, 2025 FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na Hazırlanıyor

Türkiye, 2025 FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na Hazırlanıyor
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TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Almanya'da düzenlenecek 2025 FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na 200 sporcuyla katılmayı planladıklarını belirtti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Almanya'da düzenlenecek 2025 FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip başarılı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Üniversiteler Kış Sporları Oyunları için Erzurum'a gelen Prof. Dr. Türkmen, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Türkmen, 16-27 Temmuz'da Almanya'da düzenlenecek 2025 FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na 10'dan fazla branşta yaklaşık 200 sporcuyla katılmayı planladıklarını dile getirdi.

Federasyonun tüm spor branşlarında her yıl üniversiteler arası organizasyonlar düzenlediğini belirten Türkmen, "Kış spor oyunlarının hemen akabinde Bursa'da Salon Atletizm Şampiyonası düzenlenecek. Sonra ramazanda biraz daha ritmi düşük olan spor dallarını yoğun bir biçimde kullanacağız. Ramazanda bilardo, dart, bowling ve satranç gibi branşlarda şampiyonlarımız olacak. Nisan ve mayısta çok yoğun program bizi bekliyor. Yaklaşık 40'a yakın branşta şampiyonalar yapılacak, Türkiye'nin dört bir tarafına yayılmış organizasyonlar olacak." diye konuştu.

"Kürsünün üst basamaklarında yer almak için bütün planlamaları şimdiden başlattık"

Türkmen, yıl içerisinde yaklaşık 100 organizasyon düzenlemeyi planladıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yaz döneminde bizim için en önemli organizasyon, Almanya'da yapılacak Dünya Üniversite Yaz Oyunları. Burada da 10'dan fazla branşta oluşturmuş olduğumuz üniversite milli takımlarıyla inşallah etkili temsil düşünüyoruz. Kürsünün üst basamaklarında yer almak için bütün planlamaları şimdiden başlattık. Her ne kadar şampiyonalar ve ligler tamamlanmamış olsa da milli sporcularımızın federasyonları bünyesindeki sınavlarını, değerlendirmelerini, önceki yıllardaki performanslarını dikkate alarak milli takımları belirliyor ve yaz oyunlarında Almanya için geniş çaplı bir çalışma yürütüyoruz. Almanya'da takım sporlarında ve ferdi olarak 10'dan fazla branşta 200'e yakın sporcuyla ülkemizi temsil edeceğiz."

Federasyonun yaygın etkinlikler düzenlediğini vurgulayan Türkmen, şunları kaydetti:

"Bütün federasyonlarla iş birliği yapıyoruz. Yükseköğretim öğrencisinin ilgi gösterdiği ancak federasyonu olmayan branşların organizasyonlarını düzenliyoruz. 100'e yakın sportif branşta yaklaşık 40 bin lisanslı öğrenciyle sportif yarışmalar düzenleyen devasa bir organizasyon yapımız var. Lisans kümesine girmeyen ama üniversitelerin içerisindeki seçme etkinliklerine katılan, ön organizasyonlarda yer alan öğrencileri de dikkate aldığımız zaman birkaç yüz bin öğrenci bizim faaliyetlerimize katılıyor. Bu da bizim için son derece değerli."

Kaynak: AA / Talha Koca - Spor
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