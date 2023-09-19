Türkiye, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 2 bronz madalya ve 2 olimpiyat kotası kazandı

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler serbest stil kategorisinde altın madalya kazanamadı. Milliler, 2 bronz madalya ve 2 olimpiyat kotasıyla müsabakaları tamamladı. Taha Akgül 125 kiloda bronz madalya alarak 2024 Paris Olimpiyatları kotası elde etti. Feyzullah Aktürk ise 92 kiloda bronz madalya kazandı. İbrahim Çiftçi ise 97 kiloda 5. olarak Türkiye'ye olimpiyat kotası kazandırdı. Macaristan ise 44 yıl sonra serbest stilde dünya şampiyonu çıkardı.