Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Ragbi Takımı Avrupa Şampiyonu

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Ragbi Milli Takımı, Macaristan'daki Avrupa Trophy Şampiyonası final maçında Romanya'yı 15-0 yenerek namağlup Avrupa şampiyonu oldu.

Başkent Budapeşte'deki şampiyonanın ilk gününde İsveç'i 31-17, Litvanya'yı 42-0 ve Andorra'yı 31-0 yenen 18 Yaş Altı Kadın Milli Ragbi Takımı, bugünkü yarı finalde Ukrayna'yı da 12-7'lik skorla mağlup ederek finalde Romanya ile eşleşti.

Finalde de Romanya'yı 15-0 ile geçen milli takım, namağlup Avrupa şampiyonu olarak tarihi başarıya imza attı.