Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Ragbi Takımı Avrupa Şampiyonu

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Türkiye 18 yaş altı kadın ragbi milli takımı, Macaristan'daki Avrupa Trophy Şampiyonası finalinde Romanya'yı 15-0 yenerek namağlup şampiyon oldu. Takım, turnuva boyunca İsveç, Litvanya ve Andorra'yı da mağlup etti.

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Ragbi Milli Takımı, Macaristan'daki Avrupa Trophy Şampiyonası final maçında Romanya'yı 15-0 yenerek namağlup Avrupa şampiyonu oldu.

Başkent Budapeşte'deki şampiyonanın ilk gününde İsveç'i 31-17, Litvanya'yı 42-0 ve Andorra'yı 31-0 yenen 18 Yaş Altı Kadın Milli Ragbi Takımı, bugünkü yarı finalde Ukrayna'yı da 12-7'lik skorla mağlup ederek finalde Romanya ile eşleşti.

Finalde de Romanya'yı 15-0 ile geçen milli takım, namağlup Avrupa şampiyonu olarak tarihi başarıya imza attı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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