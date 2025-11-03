Haberler

Türkiye 18 Yaş Altı Hentbol Takımı, 20 Yıl Sonra Avrupa Şampiyonası'na Katılma Hakkı Kazandı

Güncelleme:
Türkiye 18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'yı 30-29 yenerek Avrupa Şampiyonası'na 20 yıl aradan sonra katılma hakkı elde etti. Başantrenör Selim Karaağaçlı, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti ve daha fazla çalışacaklarını belirtti.

Türkiye 18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı'nın başantrenörü Selim Karaağaçlı, Avrupa Şampiyonası'na 20 yıl sonra katılma hakkı kazanmalarının sporcuları yetiştiren öğretmenler, antrenörler ve ailelerin eseri olduğunu söyledi.

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Hentbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu son maçında Romanya'yı 30-29 yenerek 20 yıl sonra finallere vize alan milli takımın başantrenörü Karaağaçlı ve kaptanı Mete Şimşek, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karaağaçlı, uzun süre sonra şampiyona finallerine yükselmenin gururunu yaşadıklarını belirterek "Avrupa Hentbol Şampiyonası'na 20 yıllık bir aradan sonra katılmak, bu yolda emek veren tüm emekçilerin, öğretmenlerin, antrenörlerin ve sporcularımızı yetiştiren ailelerin eseri." dedi.

Üst seviyelere çıkmak için daha fazla çalışmaları gerektiğini dile getiren Karaağaçlı, "Bunun için hentbol sevgisini daha da büyütmemiz gerekiyor. Bu minvalde de aslında yönetimimiz ve yeni hentbol organizasyonumuzun gücü bizim için önemli. Biz de bu organizasyonun işini en düzgün ve yerinde yapan, sistemin işleyen çarkı olarak şimdilik yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Karaağaçlı, eleme turnuvasının Türkiye'de olmasının kendilerine güç verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece bir kişi, bir takım olarak değil, Ankara'daki tüm hentbol paydaşlarının bir arada olduğunu, bütün seyircilerin bize destek olduğunu hissederek oynadık. Onun için bir adım daha öne gittik. Daha fazla ileri koşmak için daha fazla adım atmamız gerekiyor."

Takım kaptanı Mete Şimşek ise iyi bir turnuva geçirdiklerini aktararak "Gruptaki rakiplerimiz güçlüydü. Onlarla iyi mücadele verdik, çalışma ve hedeflerimizin karşılığını aldık. Şampiyonada da çalışmalarımıza devam ederek başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Bizi destekleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Milli takım, Avrupa Şampiyonası Eleme Turnuvası'nda Erkekler A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak 20 yıl sonra şampiyonaya katılma hakkı elde etti. Milliler, 2026 yılında Sırbistan'daki şampiyonada mücadele edecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
Haberler.com

