Türkiye, 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 11 Madalya Kazandı
Türkiye, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalyayla toplamda 11 madalya elde ederek, Kadın Güreş Milli Takımı ile üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 11 madalya elde etti.
Milliler, başkent Üsküp'te bir hafta süren organizasyonu 1 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalyayla tamamladı.
Organizasyonda 117 puanla zirvede yer alan 17 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Şampiyonada madalya kazanan milli güreşçiler şöyle:
Kadınlar
Altın: Eylem Engin (73 kilo)
Gümüş : Fatma Yılmaz (53 kilo), Özdenur Özmez (61 kilo)
Bronz: Kıymet Rümeysa Tezcan (65 kilo), Zeynep Sucu (69 kilo)
Grekoromen
Bronz: İsmail Bereket (80 kilo), Ahmet Enes Uzun (92 kilo)
Serbest stil
Bronz: Sadık Efe Ateşoğulları (48 kilo), İsmail Mertkollu (65 kilo), Zekeriya Doğan (110 kilo), Ömer Gül (71 kilo)