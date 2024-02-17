Turkcell Türkiye Büyükler Ferdi Salon Atletizm Şampiyonası'nın İlk Günü Tamamlandı

Turkcell Türkiye Büyükler Ferdi Salon Atletizm Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 142 kadın, 316 erkek olmak üzere 458 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde 60 metre, gülle atma, sırıkla atlama, 1500 metre, üç adım atlama, 400 metre, uzun atlama ve yüksek atlamada sporcular piste çıktı.

Branşlarında madalya kazanan sporcular şöyle:

Kadınlar

60 metre: 1. Melike Malkoç Özdemir (Zonguldak), 2. Büşra Akay (Gaziantep), 3. Zülha Armutcu (Trabzon)

1500 metre: 1. Tuğba Toptaş (Kars), 2. Burcu Subatan (Kayseri), 3. Bahar Atalay (Kars)

Üç adım atlama: 1. Gizem Akgöz (Balıkesir), 2. Hayriye Nur Arı (Bilecik), 3. Sedef Çevik (Adana)

Sırıkla atlama: 1. Buse Arıkazan Çağlayan (Ankara), 2. Demet Parlak (Adana)

Gülle atma: 1. Emel Dereli (İzmir), 2. Büşra Hatun Ekinci (Kilis), 3. Özlem Özcan (Eskişehir)

Erkekler

60 metre: 1. Kayhan Özer (Adana), 2. Aykut Ay (İstanbul), 3. Mustafa Kemal Ay (Ankara)

1500 metre: 1. Mehmet Çelik (Uşak), 2. Emin Berke Murathan (İstanbul), 3. İsmail Taşyürek (Erzurum)

Yüksek atlama: Enes Talha Şenses (Ankara), 2. Yasir Kuduban (Trabzon), 3. Mehmet Eren Karayağız (Denizli)

Gülle atma: 1. Fatih Alpaslan (Batman), 2. Hasan Saygı (İzmir), 3. Mustafa Efe Kuru (Trabzon)