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Turkcell Süper Kupa Maçı Riyad'da Başlamadı

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı. Takımlar stada gitmezken, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile kulüp başkanlarının Riyad'ta bir otelde yaptıkları toplantı devam ediyor. Yaşanan krizle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonunun resmi açıklama yapması bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı.

Takımlar stada gitmezken, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile kulüp başkanlarının Riyad'ta bir otelde yaptıkları toplantı devam ediyor.

Yaşanan krizle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonunun resmi açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: AA / Spor

Suudi Arabistan Galatasaray Süper Kupa Riyad Uluslararası Futbol Spor Güncel Haberler

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