Turkcell Süper Kupa Maç Programı Belli Oldu
2026 yılında ilk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek Turkcell Süper Kupa maçlarının yarı final ve final tarihleri açıklandı. Yarı finaller Gaziantep ve Adana'da, final ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
BU yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa maçları programı belli oldu.
Yarı final maçları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda, final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakaların saatleri daha sonra ilan edilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor