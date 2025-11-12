Turkcell Süper Kupa Maç Programı Belli Oldu

BU yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa maçları programı belli oldu.

Yarı final maçları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda, final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakaların saatleri daha sonra ilan edilecek.