Türk Telekom, Jordan Usher'ı Transfer Etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, geçtiğimiz sezonu JL Bourg'ta tamamlayan ABD'li basketbolcu Jordan Usher'ı kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Usher'a 'aileye hoş geldin' denildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li basketbolcu Jordan Usher'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu JL Bourg'ta tamamlayan Jordan Usher'ı takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Jordan Usher." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor