Türk Telekom, Jordan Usher'ı Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, geçtiğimiz sezonu JL Bourg'ta tamamlayan ABD'li basketbolcu Jordan Usher'ı kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Usher'a 'aileye hoş geldin' denildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li basketbolcu Jordan Usher'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu JL Bourg'ta tamamlayan Jordan Usher'ı takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Jordan Usher." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu

Wanda Nara'nın yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı

Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.