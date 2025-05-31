Türk Telekom, Fenerbahçe Beko'yu 85-77 mağlup ederek seriyi eşitledi

Salon: Ankara

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak,

Türk Telekom : Berkan Durmaz 7, Alexander 12, Bess, Hanlan 10, Smith, Brown 15, Angola Rodas 26, İsmet Akpınar, Makoundou, Emre Melih Tunca 9, Makoundou 6

Fenerbahçe Beko : McCollum 12, Sertaç Şanlı 12, Hayes, Guduric 2, Colson 5, Baldwin 11, Melih Mahmutoğlu 9, James Metecan Birsen 3, Hayes-Davis 11, Melli 4, Mert Emre Ekşioğlu, Hall 8

1. periyot: 12-22

Devre: 34-39

3. periyot: 56-56

Normal süre: 72-72

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Türk Telekom, normal süresi 72-72 biten maçın ilk uzatma bölümünde Fenerbahçe Beko'yu 85-77 yenerek, seride durumu 1-1 yaptı.

Maça çok iyi başlayan THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko, Colson, McCollum ve Hayes ile ürettiği sayılarla 3. dakikada 7-0'lık üstünlük sağladı. Türk Telekom da Brown ve Berkan Durmaz ile İstanbul ekibine yanıt verse de sarı-lacivertli takım, etkili oyununu sürdürerek farkı açtı ve ilk çeyreği 22-12 önde geçti.

İkinci periyotta farkı kapatmaya çalışan başkent temsilcisi, Alexander ve Makoundou ile boyalı alandan üretken olurken, Fenerbahçe Beko ise McCollum ve Sertaç Şanlı ile karşılık vererek farkın erimesine izin vermedi ve 17. dakikaya 35-25'lik skorla sarı-lacivertli takım önde girdi. Türk Telekom, 19. dakikada Brown ve Emre Melih Tunca ile ürettiği 3 sayılık atışlarla farkı 3 sayıya kadar indirdi: 34-37. Çeyreğin son saniyelerinde Baldwin ile serbest atıştan 2 sayı daha kazanan Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 39-34 üstün tamamladı.

Üçüncü çeyreğe daha iyi başlayan başkent ekibi, 24. dakikada Hanlan ve Brown ile dış atışlardan ürettiği sayılarla maçta ilk kez 42-41 öne geçti. İki takımın da iyi savunma yaptığı bu bölümde 26. dakikaya 48-48 skor eşitliğiyle girildi. Başkent ekibi Angola Rodas ve Brown ile dış atışlardan üretkenliğini sürdürerek çeyreğin bitimine 1,5 dakika kala 56-50 öne geçmeyi başardı. Ancak kalan bölümde Melih Mahmutoğlu'un 3 sayılık atışlarıyla yanıt veren İstanbul ekibi, son çeyreğe 56-56 eşitlikle girilmesini sağladı.

Dördüncü periyotta da pota altını iyi kullanan ve Melli ile iyi savunma yapan Fenerbahçe Beko, 36. dakikada tekrar (61-68) üstünlüğü ele geçirdi. Kalan bölümde de Hayes, Baldwin ve Hall ile etkili olan sarı-lacivertliler 39. dakikaya da 70-68 önde başladı. Maçın bitimine 45 saniye kala teknik faullere giden Türk Telekom, Alexander ile serbest atışlardan ürettiği sayılarla skoru 70-72 yaptı. Maçın bitimine 4 saniye kala Türk Telekom, Brown'un kaçırdığı serbest atıştan dönen top ile Emre Melih Tunca'nın pota dibinden ürettiği 2 sayıyla 72-72 eşitliği sağladı. Fenerbahçe Beko, son bir saniye kala Baldwin ile serbest atışları da kaçırınca maçın normal süresi 72-72 eşitlikle tamamlandı ve karşılaşma uzatmaya gitti.

Maçın 5 dakikalık ilk uzatma bölümünde Berkan Durmaz ve Hanlan ile boyalı alandan, Angola ile de dış atıştan sayılar üreten başkent ekibi, 45. dakikaya 83-77 üstün girdi.

Başkent ekibi, Angola Rodas'ın 26 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmayı da 85-77 kazanarak seride durumu 1-1 yaptı. Seride iki galibiyete ulaşacak takım, adını yarı finale yazdıracak.

Öte yandan Fenerbahçe Beko, sahaya çıkarken "2024-25 sezonu Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko" şeklinde anons edildi. Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra Türk Telekomlu taraftarlar da sarı-lacivertli takımı alkışlarla karşıladı.