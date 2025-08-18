Türk Telekom Basketbol Takımı Yeni Sezon Kampını Antalya'da Yapacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 11 Ağustos'ta başladığı sezon hazırlıklarına 18-24 Ağustos tarihlerinde Antalya'da devam edecek. Kamp kadrosunda milli takımlarda bulunan üç oyuncu hariç tüm oyuncular yer alacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 11 Ağustos'ta çalışmalara başlayan Türk Telekom, 18-24 Ağustos tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak.
Kamp kadrosuna kendi ülkelerinin milli takımlarında bulunan Andrejs Grazulis, Kyle Allman ve Marko Simonovic hariç tüm oyuncuların katılacağı bildirildi.
