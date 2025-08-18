Türk Telekom Basketbol Takımı Yeni Sezon Kampını Antalya'da Yapacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 11 Ağustos'ta çalışmalara başlayan Türk Telekom, 18-24 Ağustos tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak.

Kamp kadrosuna kendi ülkelerinin milli takımlarında bulunan Andrejs Grazulis, Kyle Allman ve Marko Simonovic hariç tüm oyuncuların katılacağı bildirildi.