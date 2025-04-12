Türk Tekvandocular Avrupa Şampiyonası'nda Zirveye Çıktı

Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'na yıldızlar kategorisinde katılan Türk sporcular, 3'ü altın, 18 madalya kazanarak tüm sıralamalarda takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi, 20'şer erkek ve kız sporcu temsil etti.

Erkeklerde tatamiye çıkan Metehan Tekin (37 kilo), Yunus Ali Körpe (49 kilo) ve Muhammed Ali Arslan (61 kilo), altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonayı 3 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalyayla tamamlayan Türk tekvandocular, ülke sıralamasının yanı sıra kız ve erkek takım olarak da zirvede aldı.