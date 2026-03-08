Haberler

Milli dağcılar Azerbaycan'da 3 madalya kazandı

Güncelleme:
Azerbaycan'da düzenlenen Dağ Kayağı Avrupa Şampiyonası'nda Türk sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bu branşta madalya kazandıran ilk sporcular oldu.

Türk sporcular, Azerbaycan'da düzenlenen Dağ Kayağı Avrupa Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonunca (ISMF) yapılan şampiyonada 20 yaş altı kadınlar dikey (vertical) kategorisinde Gülnur Sağır gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı kategoride Süeda Sultan Evci bronz madalya kazandı.

18 yaş altı kadınlar kategorisinde yarışan Rabia Bulut ise bronz madalya elde etti.

Milli sporcular, bu sonuçla Türkiye'ye dağ kayağı Avrupa şampiyonaları tarihinde ilk kez madalya kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, milli sporcuların önemli bir başarı elde ettiğini belirterek, "Üç madalya kazanarak bizleri gururlandıran ve dağ kayağı tarihimizde bir ilki gerçekleştiren sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı, Türkiye'nin dağ kayağında ne kadar önemli bir atılıma imza attığının net göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
