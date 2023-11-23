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Türk Sporcular Avrupa ve Balkan Tekvando Şampiyonalarında Yarışacak

Türk sporcular, Avrupa Poomsae Tekvando Şampiyonası ve Balkan Tekvando Şampiyonası'nda mücadele edecek. Avrupa Şampiyonası'nda 12 sporcu 18 farklı kategoride Türkiye'yi temsil edecek. Balkan Şampiyonası'nda ise 20 sporcu milli takım adına yarışacak.