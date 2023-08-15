'Türk çocuğu sahada olacak' diyen Tolunay Kafkas'ın maç kadrosunda olay detay! Tepkiler çığ gibi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Ben, Türk milliyetçisiyim. 8+3 kuralına kim karşı çıkarsa, karşısında olurum. Türk çocuğu sahada olacak. Bu ülke, tüm takımın yabancı olmasını kaldırmaz." ifadelerini kullanmıştı. Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında ilk 11'de 8 yabancının tamamını kullanan tek takım Ankaragücü oldu. Bu olay sonrası sosyal medyada futbolseverler, Kafkas'ın açıklamalarıyla ters düştüğü yorumunu yaparak tepki gösterdi.

Süper Lig'in ilk haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi. Ankara temsilcisinin hocası Tolunay Kafkas, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama sonrası maça sürdüğü kadroyla tepki çekti. Açıklamasında, "Ben, Türk milliyetçisiyim. 8+3 kuralına kim karşı çıkarsa, karşısında olurum. Türk çocuğu sahada olacak." diyen Kafkas, Süper Lig'in ilk haftasında 8 yabancı hakkını da kullanan tek hoca oldu.

8 YABANCI DA İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Tolunay Kafkas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı MKE Ankaragücü, Kasımpaşa karşısında ilk 11'de 8 yabancı oyuncusuna yer verdi. Böylece Ankara ekibi, Süper Lig'de sezonun ilk haftasında ilk 11'inde 8 yabancı oynatan tek takım oldu.

TEPKİ ÇEKTİ

Tolunay Kafkas'ın açıklamalarının üzerine böyle bir takım sahaya sürmesi bazı futbolseverlerin tepkisini çekti. Sosyal medyada Kafkas ile ilgili yüzlerce paylaşım yapıldı.

Tolunay Kafkas'a gelen eleştiriler şöyle: