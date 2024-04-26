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Türk Milli Sporcuları Çin'deki Wushu Dünya Kupası'nda Madalyalar Kazandı

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Türk milli sporcular, Çin'de düzenlenen 2024 IWUF Dünya Kupası'nda 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Mehmet Demirci gümüş, Doğukan Sermikli, Ayşe Sude Akyüz ve Mert Çalışkan ise bronz madalya elde etti. Milli sporcuların toplam madalya sayısı 7'ye yükseldi.

Çin'de devam eden 2024 Uluslararası Wushu Federasyonu (IWUF) Dünya Kupası'nda milli sporcular, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun açıklamasına göre, 36 ülkenin katılımıyla Çin'in Jiangyin kentinde yapılan 2024 IWUF Dünya Kupası'nda milli sporculardan Mehmet Demirci gümüş, Doğukan Sermikli, Ayşe Sude Akyüz ve Mert Çalışkan da bronz madalya elde etti.

Böylece milli sporcuların organizasyonda kazandığı madalya sayısı 7'ye (1 altın, 3 gümüş, 3 bronz) yükseldi.

Kaynak: AA / Spor

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