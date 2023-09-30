Türk Milli Eskrimciler Gürcistan'da 6 Madalya Kazandı

Türk milli eskrimciler, Gürcistan'da düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda 2'si altın 6 madalya kazandı. Erkeklerde Furkan Yaman altın, Arda Tanerler gümüş, Nedim Semih Mescioğlu ve Ateş Efe Toker bronz madalya elde etti. Türkiye 1 takımı altın, Türkiye 2 takımı ise gümüş madalya aldı. Diğer milli sporcular da başarılı performans sergiledi.

Gürcistan'da başlayan Yıldızlar 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda milli eskrimciler, 2'si altın 6 madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiflis'teki organizasyonda, erkeklerde Furkan Yaman altın, Arda Tanerler gümüş, Nedim Semih Mescioğlu ve Ateş Efe Toker bronz madalya elde etti.

Duru Arabacı, Deniz Duvan, Duru Kırsırtlı ve Ece Öztürk"ten kurulu Türkiye 1 takımı altın, finalde karşılaştığı "Zehra Nehir Cihan, Akya Göllü, Beren Yağmur Koçkaya ve Duru Ayşe Özgönül"den oluşan Türkiye 2 takımı ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporculardan; Poyraz Kümük 5'inci, Yiğit Ayaz 6'ıncı, Toprak Altınçekiç 8'inci, Emir Yusuf Köşkdere 9'uncu, Arda Akalın 12'inci, Mustafa Yıldırım 16'ıncı, Ali Sinan Karataş 17'inci, Mustafa Can Gül 20'inci, Ali Barış Akpınar 21'inci, Uras Macit 22'inci, Özgür Sakınç 23'üncü, Acar Dankaz 25'inci, Arda Takka 27'inci, Candeniz Berrak 29'uncu, Tuna Kerem Özgür 30'uncu ve Arda Mutlu bireysel mücadelesini 33'üncü sırada tamamladı.

Öte yandan takım müsabakalarında ter döken Türkiye 3 takımı ise (İrem Melek Bayrak, İrem Güner, Ela Güneş, Neris Ada Kabadere) 6'ıncı, Türkiye 4 takımı (Dila Erdoğan, Ela Suzan Ergezer, Ebrar Nisa Kutlu, Ayşe Didem Yemiş) 8. ve Türkiye 5 takımı (Berra Kürek, Gül İpek Oruncak, Derin Pala, Zeliha Portakal) 11'inci oldu.

Organizasyon, yarın yıldız kadınlar kılıçta bireysel, yıldız erkekler kılıç kategorisinde ise takım müsabakaları ile devam edecek.