Türk futbolunun özeti gibi olay! Süper Lig'de atılan gol tam 10 dakika incelendi
Süper Lig'de oynanan Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçında Efecan Karaca'nın attığı gol, VAR tarafından yaklaşık 10 dakika incelendi. Futbolcular ve teknik heyetin karar çıkmasını beklediği süreç sonunda hakem Ali Şansalan, golün geçerli olduğuna karar verdi.
Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor'un kozlarını paylaştığı mücadelede eşine nadir rastlanan bir an yaşandı.
10 DAKİKA İNCELENDİ
Konuk takım Rizespor'un 1-0 önde götürdüğü maçta Efecan Karaca'nın 69'da attığı gol sonrası VAR devreye girdi. İnceleme yaklaşık 10 dakika sürdü. O anlara futbolcular başta olmak üzere ekran başındaki izleyiciler de anlam veremedi.
GOL KARARI ÇIKTI
Hakem Ali Şansalan VAR'a geldi ve ardından gol olduğuna kanaat getirdi. Efecan Karaca'nın golü geçerli sayıldı.