Üye Girişi
Haberler

Türk futbolunun özeti gibi olay! Süper Lig'de atılan gol tam 10 dakika incelendi

Güncelleme:
Abone Ol

Süper Lig'de oynanan Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçında Efecan Karaca'nın attığı gol, VAR tarafından yaklaşık 10 dakika incelendi. Futbolcular ve teknik heyetin karar çıkmasını beklediği süreç sonunda hakem Ali Şansalan, golün geçerli olduğuna karar verdi.

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor'un kozlarını paylaştığı mücadelede eşine nadir rastlanan bir an yaşandı.

10 DAKİKA İNCELENDİ

Konuk takım Rizespor'un 1-0 önde götürdüğü maçta Efecan Karaca'nın 69'da attığı gol sonrası VAR devreye girdi. İnceleme yaklaşık 10 dakika sürdü. O anlara futbolcular başta olmak üzere ekran başındaki izleyiciler de anlam veremedi.

Türk futbolunu en iyi özetleyen an! Süper Lig'de atılan gol tam 10 dakika incelendi

GOL KARARI ÇIKTI

Hakem Ali Şansalan VAR'a geldi ve ardından gol olduğuna kanaat getirdi. Efecan Karaca'nın golü geçerli sayıldı.

Türk futbolunu en iyi özetleyen an! Süper Lig'de atılan gol tam 10 dakika incelendi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Futbol Spor Haberler

1000

Yorumlar (1)

Güray Dilli :

Adalet sistemimiz de böyle işlese...

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title