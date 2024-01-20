Türk futbolunun özeti gibi olay! Süper Lig'de atılan gol tam 10 dakika incelendi

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor'un kozlarını paylaştığı mücadelede eşine nadir rastlanan bir an yaşandı.

10 DAKİKA İNCELENDİ

Konuk takım Rizespor'un 1-0 önde götürdüğü maçta Efecan Karaca'nın 69'da attığı gol sonrası VAR devreye girdi. İnceleme yaklaşık 10 dakika sürdü. O anlara futbolcular başta olmak üzere ekran başındaki izleyiciler de anlam veremedi.

GOL KARARI ÇIKTI

Hakem Ali Şansalan VAR'a geldi ve ardından gol olduğuna kanaat getirdi. Efecan Karaca'nın golü geçerli sayıldı.