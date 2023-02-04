Türk futbolunda kriz tırmanıyor! Beşiktaş'tan gece yarısı olay paylaşımlar

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından hakem Ali Palabıyık üzerinden yaşanan tartışma devam ediyor. Son olarak Beşiktaş, Galatasaray'ın "Düşman değiliz, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz." başlıklı açıklamasına cevap verdi. Siyah-beyazlılar, "Haksızlığa zamanında karşı çıkmazsan sana lazım olduğunda da adalet isteyemezsin." ifadelerini kullanırken daha sonra yapılan başka bir paylaşımda, "Açın gözlerinizi bakmayın şaşı, alayınız gelse yıkamaz şanlı Beşiktaş'ı" sözlerine yer verildi.

2 Ocak'ta oynanan ve Fenerbahçe'nin sahadan 1 puanla ayrıldığı Adana Demirspor maçına hakem Ali Palabıyık'ın kararları damga vurdu. Karşılaşma sonrası sarı-lacivertliler kazan kaldırırken, Beşiktaş ve Galatasaray'da tartışmalara dahil oldu. Son olarak Beşiktaş gece yarısı çarpıcı paylaşımlara imza attı.

"ADALET GÜN GELİR HERKESE LAZIM OLUR"

Galatasaray'ın "Düşman değiliz, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz" açıklamasına cevap veren Beşiktaş, "Biz zamanında da susmadık ama adaleti herkes için istedik. Sesi çıkan olmamıştı. Adalet gün gelir herkese lazım olur. Haksızlığa zamanında karşı çıkmazsan sana lazım olduğunda da adalet isteyemezsin." ifadelerini kullandı.

ALİ PALABIYIK GÖNDERMESİ

"Ali yazar, Veli bozar" başlıklı bir paylaşım da yapan siyah-beyazlılar, Ali Palabıyık'ın Beşiktaş aleyhine verdiği tartışmalı kararların olduğu bir video paylaştı.

"ALAYINIZ YIKAMAZ ŞANLI BEŞİKTAŞ'I"

Beşiktaş daha sonra yaptığı başka bir paylaşımda ise, "Açın gözlerinizi bakmayın şaşı, alayınız gelse yıkamaz şanlı Beşiktaş'ı" sözlerini kullandı.