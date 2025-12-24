Sporda 2025 böyle geçti: Ekim

Sporda 2025 yılının Ekim ayında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

Türk futbolunda "milat" başlattıklarını belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Devlet birimlerinden aldığımız veriler ve profesyonel arkadaşların çalışması neticesinde, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. 371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. 7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakem. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bugünden itibaren başlayarak disiplin kurulumuz gerekli işlemleri yapacak." ifadelerini kullandı.

Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyon oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaştı.

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun İspanya'daki son yarışı 3. tamamlayan Toprak, 2025 dünya şampiyonluğunu kazanarak kürsünün en üst basamağında yer aldı.

"El Turco" lakabıyla anılan 2021 ve 2024 dünya şampiyonu Toprak, geçen yılın ardından üst üste ikinci kez ve toplamda 3. dünya şampiyonluğunu kazandı.

2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin

2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana kazandı.

Şampiyonluk sayısını 6'ya çıkaran Fenerbahçe, kupayı müzesine en fazla götüren takım ünvanını ele geçirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Ekim ayında sporda yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

1 EKİM:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

2 EKİM:

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransa'nın Nice takımını 2-1 mağlup etti.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova'yı 1-0 mağlup etti.

4 EKİM:

Trendyol Süper Lig'deki derbide Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

8 EKİM:

2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana kazandı.

Şampiyonluk sayısını 6'ya çıkaran Fenerbahçe, kupayı en fazla kazanan takım ünvanını tek başına ele geçirdi.

11 EKİM:

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 6-1 yendi.

12 EKİM:

Milli kaleci Berke Özer, A Milli Futbol Takımı kampını izinsiz terk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Berk Özer'in yerine Muhammed Şengezer'in dahil edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

13 EKİM:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-26 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın oynanacak Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını duyurdu.

14 EKİM:

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan'ı 4-1 yendi.

19 EKİM:

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaştı.

21 EKİM:

2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenen Ziraat Bankkart kazandı.

22 EKİM:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1 yendi.

23 EKİM:

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 yendi.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i 3-0 yendi.

27 EKİM:

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin aktif bahis oynadığını açıkladı.

Milli sporcu, Çin'in Wuxi kentindeki Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 46 kiloda Emine Göğebakan ve +73 kiloda Nafia Kuş Aydın, dünya şampiyonu oldu.

28 EKİM:

TFF Hukuk Müşavirliği, 152 hakemi "bahis oynadığı" gerekçesiyle PFDK'ye sevk etti.

30 EKİM:

Milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, Çin'in Wuxi kentindeki Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Çin'deki Dünya Tekvando Şampiyonası'nda toplamda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanan milliler, tarihi başarı elde etti.

31 EKİM:

PFDK, bahis soruşturması kapsamında 149 hakeme 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kurul, hakemler Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay ile ilgili bahis soruşturması kapsamında incelemenin devam ettiğini duyurdu.